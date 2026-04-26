Hombre fallece en Monclova tras quedar atrapado en camioneta

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue localizado sin vida a bordo de una camioneta cuando un mecánico se disponía a revisar una unidad en calles de la colonia Hipódromo, lo que desató la movilización de las autoridades y cuerpos de rescate.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 8 y el bulevar San José, cerca de las 16:30 horas cuando el mecánico al acercarse detectó que el sujeto no respondía a ningún estímulo. De inmediato, dio aviso a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, pero solo pudieron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el fallecido, identificado como Pablito, habría ingresado durante la madrugada a la parte trasera de una camioneta Ford color gris, donde permaneció por varias horas sin posibilidad de salir.

El encierro, combinado con el calor sofocante, habría generado un ambiente extremo dentro de la unidad. Especialistas advierten que un vehículo cerrado puede elevar su temperatura por encima de los 50 grados centígrados en cuestión de minutos, provocando deshidratación severa, pérdida del conocimiento y colapso orgánico.

En el sitio, no se descartó que el consumo de sustancias haya influido en la capacidad de reacción de la víctima.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona, mientras detectives de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento. Aunque la principal línea de investigación apunta a un golpe de calor, serán los estudios periciales los que confirmen el origen de la muerte.