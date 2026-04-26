Confusión en Monclova: hombre cae y provoca movilización de autoridades

MONCLOVA, COAH.– Lo que inicialmente fue reportado como un atropellamiento generó movilización de autoridades la noche de este viernes en la colonia Del Pueblo, aunque finalmente todo quedó en una aparatosa caída provocada por el exceso de alcohol.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Matamoros, donde vecinos alertaron a las autoridades al ver a un hombre tendido sobre el pavimento, presuntamente tras haber sido embestido por un vehículo que, según versiones iniciales, se había dado a la fuga.

Elementos de corporaciones policiacas y de Control de Accidentes acudieron de inmediato al sitio, solo para descubrir que no había huellas de impacto, ni vehículo involucrado, desmontando así la versión del "auto fantasma" que ya comenzaba a circular entre los curiosos.

Minutos antes de las 23:00 horas, Raúl, de 57 años, había salido de una cantina ubicada sobre el bulevar Benito Juárez, y al dirigirse a su domicilio lo hizo con visibles dificultades para mantener el equilibrio, tras haber ingerido bebidas alcohólicas en exceso.

Fue al caminar por la banqueta cuando perdió el control de su cuerpo y cayó de frente contra el suelo, sin poder meter las manos para amortiguar el golpe, llevándose la peor parte en el rostro.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron para brindarle atención inmediata, encontrándolo con diversas contusiones, principalmente en la cara, por lo que decidieron trasladarlo a un hospital para una valoración más detallada.

Por su parte, las autoridades concluyeron que no existió ningún hecho vial, dejando claro que todo se trató de un accidente derivado del estado inconveniente del afectado.

El incidente dejó en evidencia cómo una noche de copas puede terminar en una visita al hospital... y en un susto innecesario para vecinos y autoridades.