Monclova: agresión a José Alfredo desata movilización policiaca

MONCLOVA, COAH.– La medianoche de este sábado se tornó violenta en la colonia Independencia, donde un joven fue brutalmente agredido por un grupo de seis sujetos que lo acusaban de haber robado una motocicleta, desatando una rápida movilización policiaca.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Mártires de Chicago y Veracruz, donde vecinos reportaron disturbios y gritos provenientes del interior de una vivienda.

Al arribar, elementos de la Policía Municipal se entrevistaron con Elizabeth Álvarez, madre del afectado, quien relató que los agresores llegaron a bordo de un automóvil blanco y descendieron de manera violenta frente a su casa.

Sin previo aviso, los individuos se abalanzaron sobre José Alfredo, de 21 años, a quien comenzaron a golpear mientras lo interrogaban sobre el supuesto paradero de una motocicleta que aseguraban había robado.

Pese a la agresión, el joven negó en todo momento las acusaciones, mientras su madre intentaba intervenir y pedía ayuda a gritos, logrando alertar a vecinos del sector.

La presión de los testigos y el riesgo de ser sorprendidos provocaron que los agresores detuvieran la golpiza y huyeran rápidamente del lugar en el mismo vehículo en el que llegaron, perdiéndose entre las calles cercanas.

Aunque el joven presentó diversos golpes, no fue necesario su traslado a un hospital, ya que las lesiones no fueron consideradas de gravedad, optando por permanecer en su domicilio.

Tras recabar información, las autoridades implementaron un operativo de búsqueda con base en las características del vehículo, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.