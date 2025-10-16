Servicios afectados tras accidente de tráiler en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un verdadero caos vial se vivió la tarde del jueves sobre el bulevar Harold R. Pape, luego que el chofer un tráiler de transporte se llevara varios metros de cableado aéreo, afectando tanto el servicio eléctrico como las telecomunicaciones en la zona.

De acuerdo con el reporte, el operador de la pesada unidad no midió la altura del tráiler al pasar por el cruce con el bulevar Benito Juárez, lo que provocó que los cables se enredaran y terminaran desprendiéndose al paso del vehículo, causando un serio peligro para automovilistas y peatones.

El percance generó un intenso congestionamiento que se prolongó por más de una hora, mientras personal del Departamento de Control de Accidentes realizaba el peritaje correspondiente y dirigía la circulación para evitar nuevos incidentes.

Técnicos de CFE y compañías de cable trabajaron posteriormente en la zona para restablecer los servicios y reparar los daños ocasionados al tendido. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron considerables.