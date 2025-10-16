Desesperación al volante: Choque entre vehículos en Monclova por falta de respeto a fila

MONCLOVA, COAH.– La desesperación de un automovilista por avanzar más rápido terminó en un accidente vial registrado en el cruce de las calles Benito Juárez Sur y Miguel Blanco, una zona con alto flujo vehicular en el primer cuadro de la ciudad.

El percance involucró a un Nissan Versa blanco, el cual resultó con daños en la puerta trasera después de ser impactado por otro vehículo cuyo conductor, según testigos, intentó ganar el paso sin respetar la fila.

El golpe generó un breve caos vial que obligó a los agentes de Control de Accidentes a acudir al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el tráfico, permitiendo que ambos conductores llegaran a un acuerdo amistoso.