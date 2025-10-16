Choque en Ejército Mexicano: Accidente Vial en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La tarde de ayer se registró un accidente vial sobre el bulevar Ejército Mexicano, luego que el conductor de un Volkswagen Jetta intentó rebasar sin precaución y terminó impactando a un Volkswagen Gol negro, provocando daños considerables en ambos vehículos.

Según el testimonio de testigos, el conductor del Jetta aceleró para adelantar al Gol, pero calculó mal la distancia y terminó rozando y trozando el costado izquierdo del otro automóvil, lo que derivó en un choque por alcance que interrumpió la circulación por varios minutos.

Por fortuna, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades involucradas. Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y facilitar el diálogo entre los conductores para llegar a un acuerdo.