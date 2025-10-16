Hombre de 44 años detenido tras lanzar piedras en tienda de conveniencia

MONCLOVA, COAH.– Momentos de pánico vivieron empleados y clientes de una tienda de conveniencia en la colonia Primero de Mayo, luego que un hombre comenzó a lanzar piedras contra el establecimiento, causando daños y alarma entre los presentes.

El responsable fue identificado como Rigoberto Galván González, de 44 años, quien alrededor del mediodía del jueves desató el caos en el local ubicado sobre la calle Juventino Rosas, aparentemente bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia tóxica.

Los trabajadores se resguardaron en el interior del negocio mientras solicitaban auxilio a través del número de emergencias.

Minutos después, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y lograron detener al agresor, evitando que la situación pasara a mayores.

Aunque no hubo personas lesionadas, el negocio presentó daños visibles en vidrios y parte de su estructura, por lo que se procedió a levantar el reporte correspondiente.