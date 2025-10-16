Conductor y su hijo a salvo tras incendio de camioneta Estaquitas en Frontera

FRONTERA, COAH.– Momentos de tensión se vivieron sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, cuando una camioneta tipo Estaquitas quedó reducida a cenizas tras un aparente cortocircuito, provocando la rápida movilización de cuerpos de emergencia.
El conductor fue identificado como Edgar Joel Soto, quien viajaba junto a su hijo rumbo al relleno sanitario para depositar basura. Ambos lograron ponerse a salvo antes de que el fuego envolviera por completo el vehículo.
De acuerdo con el afectado, momentos antes notó que la unidad comenzaba a fallar, pues el motor se apagaba de manera intermitente. Al intentar regresar a su taller, observó chispas y humo que salían de la parte inferior, hasta que el fuego se extendió con rapidez por toda la camioneta.
Desesperado, intentó apagar las llamas con tres extintores, sin embargo, los esfuerzos fueron en vano, y el vehículo terminó convertido en pérdida total.
Elementos de Protección Civil y Bomberos así como la Policía Estatal acudieron de inmediato al sitio, sofocando el incendio y coordinando la vialidad, que se vio parcialmente afectada durante varios minutos. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, solo daños materiales de consideración.