Conductor lesionado en volcadura de tráiler en Monclova

VUELCA TRÁILER EN LA 57;

CONDUCTOR RESULTA LESIONADO

EL OPERADOR FUE TRASLADADO POR PARAMÉDICOS DE PROTECCIÓN CIVIL A LA CLINICA 7 DEL IMSS EN MONCLOVA.

BRENDA REBOLLOSO

ESCOBEDO, COAH.– Una volcadura registrada durante la madrugada movilizó a cuerpos de rescate sobre la carretera federal 57, donde un tractocamión terminó fuera de control, dejando como saldo a su conductor lesionado.

El accidente ocurrió alrededor de las 04:30 horas, luego que automovilistas alertaron a las autoridades sobre la volcadura a la altura del entronque hacia Progreso.

Al arribar, elementos de Protección Civil y Bomberos de Escobedo localizaron la pesada unidad volcada en el kilómetro 62, en los carriles de norte a sur.

Se trataba de un tractocamión que transportaba material de mudanza, el cual había salido de Piedras Negras con destino a Aguascalientes. Por causas aún no precisadas, el operador perdió el control, provocando que la unidad terminara volcada a un costado de la vía.

El conductor, identificado como Mario Alberto Moreno Mendoza, de 42 años, fue valorado en el lugar por los socorristas, quienes detectaron que presentaba diversas lesiones derivadas del fuerte impacto.

Debido a sus lesiones, fue trasladado inicialmente a la Clínica 7 del IMSS, sin embargo, posteriormente fue llevado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para continuar con su atención médica.

Elementos de rescate trabajaron en la zona para asegurar el área y evitar otro accidente, mientras que autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

El percance dejó en evidencia, una vez más, los riesgos de transitar por la carretera durante la madrugada, donde un descuido puede terminar en un accidente de grandes dimensiones.