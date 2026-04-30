Elementos de la Policía Estatal y de la FGE llevan alegría a cientos de niños en Coahuila

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila así como de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) sumaron esfuerzos en las diferentes regiones de Coahuila para llevar regalos y piñatas a niños.

También elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) se sumaron a los esfuerzos de llenarlos de alegría.

Durante diversos días estas acciones que en una gran mayoría han llegado a los pequeños de escasos recursos o quienes habitan en comunidades alejadas han fortalecido la relación con las corporaciones de seguridad.

Otras acciones se han realizado en centros escolares, donde docentes y padres de familia agradecieron el gesto de estrechar relación con las y los niños.

La Fiscalía General del Estado junto a la Secretaría de Seguridad Pública festejaron a las y los niños hijos de elementos de seguridad, agentes del ministerio público y peritos.