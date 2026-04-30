Grupo de Reacción Centro actúa rápido y salva vida en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Lo que pudo terminar en tragedia se convirtió en una historia de reacción y humanidad, luego que elementos del Grupo de Reacción Centro (GRC) auxiliaron a un hombre que se debatía entre la vida y la muerte tras presentar severas dificultades para respirar.

Los hechos se registraron la tarde de este jueves en calles del sector oriente, en la colonia Hipódromo, donde un ciudadano quedó inconsciente ante la desesperación de sus familiares, quienes no sabían cómo trasladarlo de inmediato a un hospital.

Ante la urgencia y sin esperar la llegada de una ambulancia, los oficiales del GRC tomaron la decisión de actuar de inmediato: abordaron al hombre a una patrulla y emprendieron el traslado de emergencia hacia el Hospital de la Cruz Roja Mexicana.

Durante el trayecto, solicitaron el apoyo de elementos de la Policía Municipal para abrir paso entre el tráfico y reducir el tiempo de llegada, logrando avanzar rápidamente por distintas vialidades hasta el nosocomio.

Minutos después, la unidad arribó a la Cruz Roja, donde el hombre fue ingresado de urgencia y atendido por personal médico, quienes lograron estabilizarlo tras recibir la atención oportuna.

La rápida intervención de los oficiales fue clave para salvar la vida del ciudadano, demostrando que, más allá de la labor preventiva y de reacción, también están para responder en momentos críticos donde cada segundo cuenta.