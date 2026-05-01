Tragedia en Monclova: Joven se quita la vida tras discusión familiar

Tras pelea con su madre

Toma joven

fatal decisión

América N se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, pues presentaba un severo cuadro de depresión.

JAIME GUERRERO

MONCLOVA, COAH.- Una joven de 24 años que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, fue localizada sin vida dentro de su domicilio ubicado en la colonia Eva Sámano, lo que desató la movilización de las autoridades, la mañana de este viernes.

A la vivienda ubicada en la calle Privada Josefa Ortiz de Domínguez acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes confirmaron el deceso de América García. Fue su madre quien dio a conocer que su hija se encontraba bajo tratamiento debido a una fuerte depresión, por lo que ya había manifestado sus intenciones de salir por la puerta falsa.

Se estableció que la noche previa ocurrió una discusión en el domicilio, tras lo cual la madre salió del lugar, quedando la joven en compañía de su hermana. Fue hasta la mañana de este viernes, cerca de las 09:30 horas, cuando al ingresar a la habitación fue encontrada inconsciente y con el cuerpo frío.

Las autoridades delimitaron el área para tomar conocimiento del trágico hecho. Durante la inspección preliminar, se detectó que el medicamento que utilizaba no se encontraba en su sitio habitual, además de observarse la falta de varias pastillas, lo que orienta la investigación hacia una posible sobredosis. En el lugar no fue localizado ningún recado.

Peritos de la Fiscalía General del Estado fijaron la escena y recabaron evidencia mientras los detectives de la AIC ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento.