Conductor lesionado tras accidente en Castaños: choque en bulevar

CASTAÑOS, COAH.– Un conductor resultó lesionado luego de protagonizar un aparatoso accidente al perder el control de su vehículo sobre el bulevar Miguel Hidalgo y estrellarse contra una luminaria del camellón central.

El percance se registró alrededor de la 01:00 horas, cuando el automovilista circulaba con dirección al sur a bordo de un Chevrolet Optra en color negro. Fue al tomar una curva prolongada cuando, presuntamente por el exceso de velocidad y la falta de precaución, terminó desviándose de su carril.

Sin control, la unidad salió de la trayectoria y se impactó de lleno contra una estructura fija ubicada a un costado de la vialidad, tratándose de una nomenclatura, lo que dejó daños considerables en la carrocería del automóvil.

El estruendo alertó a vecinos y conductores que transitaban por la zona, quienes de inmediato dieron aviso a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil de Castaños acudieron al lugar para valorar al conductor, quien afortunadamente solo presentaba golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Seguridad Pública también arribaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar el área y prevenir otro accidente mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Aunque el accidente no dejó víctimas de gravedad, sí evidenció cómo un descuido al volante puede terminar en un fuerte susto... y en cuantiosos daños materiales.