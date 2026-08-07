Trailero pierde el control y vuelca tras 24 horas sin dormir en la federal 57

ESCOBEDO, COAH.- Después de aproximadamente 24 horas al volante y sin conciliar el sueño, el cansancio terminó cobrándole factura a un trailero que durante la madrugada de este viernes perdió el control de su unidad y acabó volcado a un costado de la carretera federal 57.

El accidente fue reportado alrededor de las 04:15 horas en el kilómetro 51, donde automovilistas alertaron a los cuerpos de emergencia sobre la salida de camino de un tractocamión.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Escobedo acudieron al lugar y encontraron la pesada unidad recostada sobre su costado derecho, varios metros fuera de la carpeta asfáltica.

Causas del Accidente

El operador fue identificado como Efraín 'N', quien viajaba desde Ciudad Acuña con dirección a Ciudad de México, y reconoció que llevaba cerca de un día sin dormir y que el agotamiento comenzó a vencerlo durante el trayecto.

La falta de descanso habría provocado que perdiera el control del volante, ocasionando que el tractocamión saliera de la carretera.

Consecuencias del Incidente

Los paramédicos atendieron al trailero, quien presentaba una herida de aproximadamente tres a cuatro centímetros, pero se negó a ser trasladado a un hospital.

El accidente dejó como saldo una lesión menor y considerables daños materiales en el tractocamión, además de poner nuevamente sobre la mesa el riesgo de continuar conduciendo cuando el cansancio ya representa un peligro al volante.