Roban cigarros y licores de tienda de ´Mamá Lucha´

MONCLOVA, Coah.– Cajas de cigarros, bebidas alcohólicas y encendedores fueron sustraídos de una Bodega Aurrera ubicada en el sector El Campanario, donde el robo fue descubierto durante las primeras horas de este jueves.

El reporte se recibió alrededor de las 06:32 horas, cuando elementos de seguridad tomaron contacto con la encargada del establecimiento, Cinthia Rodríguez, quien informó sobre el faltante de mercancía.

De acuerdo con la encargada, al ingresar a la tienda de "Mamá Lucha" se percataron de que personas desconocidas habían ingresado al establecimiento y sustraído diversos productos, entre ellos cajas de cigarros, licores y encendedores.

Hasta el momento se desconoce la cantidad exacta de mercancía robada y el monto de las pérdidas, por lo que se realizará el inventario correspondiente.

Durante la inspección del área, las autoridades tomaron conocimiento del testimonio de un vecino identificado como Luis Gutiérrez, quien manifestó que alrededor de las 03:30 horas escuchó ruidos provenientes del establecimiento.

El hombre aseguró que salió de su domicilio y preguntó en voz alta quién se encontraba en el lugar; sin embargo, por temor decidió regresar a su vivienda y no realizó el reporte en ese momento.

Fue hasta la mañana, al enterarse de que se había registrado un robo, cuando proporcionó la información a las autoridades.

Al lugar también acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las primeras diligencias para tratar de establecer cómo ocurrió el robo.

La encargada fue orientada para acudir ante el Ministerio Público y presentar la denuncia correspondiente, con el fin de que se inicie la investigación formal.