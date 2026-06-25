Frontera: Conductor sufre accidente tras maniobra brusca

FRONTERA, COAH.- Un conductor terminó impactándose contra un poste de concreto luego de perder el control de su vehículo al realizar una maniobra brusca sobre la avenida Ejército Mexicano, a la altura de la colonia 10 de Mayo, durante la madrugada del jueves.

El percance ocurrió poco después de la medianoche, cuando el conductor identificado como Valentín Rosales circulaba a bordo de un automóvil Nissan Versa color blanco con dirección al oriente de la ciudad.

De acuerdo con la versión del propio automovilista, horas antes había asistido a los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana, tras lo cual convivió con amigos antes de emprender su regreso a casa.

El conductor reconoció que manejaba a exceso de velocidad al momento del accidente. Señaló que, al llegar al cruce de la avenida Ejército Mexicano y la calle Sinaloa, otro vehículo se le habría atravesado de manera repentina.

Al intentar esquivarlo, realizó una maniobra brusca que provocó la pérdida de control del volante, saliéndose de la cinta asfáltica y terminando su trayectoria contra un poste de concreto.

El impacto activó las bolsas de aire del vehículo, lo que evitó que el conductor sufriera lesiones de mayor gravedad. Sin embargo, presentó una herida cortante en la barbilla, la cual fue atendida en el lugar.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron para tomar conocimiento del hecho y realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente.

El percance fue catalogado como un choque contra objeto fijo, dejando como saldo daños materiales de consideración en el vehículo, que terminó prácticamente destrozado.

Las autoridades señalaron que no hubo personas lesionadas de gravedad ni afectaciones a terceros, por lo que el caso quedó como un hecho conciliable.