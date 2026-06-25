Camioneta de Ignacio N choca contra tractocamión en carretera federal 53

MINA, NUEVO LEÓN.- El viaje de un hombre que se dirigía a Monterrey, Nuevo León, para acudir a una entrevista de trabajo terminó en un aparatoso accidente, luego de que la camioneta que conducía invadiera el carril contrario y se impactara contra un tractocamión sobre la carretera federal 53.

El percance ocurrió poco después de las 17:00 horas, a la altura del kilómetro 92, donde automovilistas solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al observar ambas unidades severamente dañadas sobre la vía federal.

El lesionado fue identificado como Ignacio N, quien conducía una camioneta Nissan NP300 color blanco con dirección al sur. De acuerdo con los primeros peritajes, presuntamente el exceso de velocidad provocó que perdiera el control del volante, cruzara al carril opuesto y terminara de frente contra un tractocamión.

La pesada unidad, un tractocamión color negro de la empresa Galindos Trucking, era conducida por David N, quien se desplazaba con rumbo a Monclova. Pese a intentar evitar el encontronazo, no logró impedir el impacto.

Tras la colisión, la camioneta salió proyectada hacia uno de los costados de la carretera y quedó prácticamente destruida. Ignacio quedó semiatrapado entre los fierros retorcidos, por lo que paramédicos de la Cruz Roja, delegación Monclova, realizaron maniobras para brindarle atención prehospitalaria y liberarlo.

Una vez estabilizado, el conductor fue trasladado a un hospital de Monclova, donde quedó bajo observación médica. Autoridades informaron que, pese a la magnitud del accidente, las lesiones que sufrió no ponen en riesgo su vida.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, realizaron el abanderamiento del área, controlaron la circulación vehicular y efectuaron el peritaje para establecer con precisión la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.