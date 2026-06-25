Hombre agredido y su lancha incendiada en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre perdió el único lugar que utilizaba como vivienda luego de que presuntos agresores lo atacaran y posteriormente incendiaran la lancha donde habitaba, durante la noche del miércoles en la colonia Pedregal de San Ángel.

El ataque ocurrió poco antes de las 23:00 horas, en el cruce de las calles Mitla y Chichén Itzá, donde vecinos solicitaron la intervención de las autoridades al percatarse de la agresión y del incendio que consumía la improvisada vivienda.

De acuerdo con testimonios de habitantes del sector, el afectado era conocido en la colonia por vivir desde hacía tiempo dentro de una pequeña lancha que había acondicionado sobre un terreno baldío, donde resguardaba sus escasas pertenencias.

Los vecinos señalaron que varios sujetos, identificados únicamente con el apodo de "Los Chelinos", llegaron hasta el lugar y presuntamente comenzaron a golpear al hombre. Además, aseguraron que durante la agresión utilizaron un arma blanca para amenazarlo y causarle lesiones.

Para ponerse a salvo, la víctima huyó corriendo del sitio. Aprovechando su ausencia, los presuntos responsables prendieron fuego a la embarcación, la cual fue rápidamente envuelta por las llamas.

Elementos de Seguridad Pública acudieron tras el reporte e iniciaron las primeras investigaciones, al tiempo que solicitaron la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Los rescatistas combatieron el incendio; sin embargo, debido a que la lancha estaba construida con materiales altamente inflamables, el fuego la consumió por completo antes de que pudiera ser controlado, por lo que fue declarada pérdida total.

Posteriormente, los oficiales realizaron recorridos por los alrededores en busca de los presuntos responsables, sin obtener resultados positivos. Del afectado tampoco se tuvo conocimiento después del ataque, ya que abandonó el lugar por temor a sufrir una nueva agresión.

Las autoridades exhortaron a la víctima a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para fortalecer las investigaciones y dar con los responsables.