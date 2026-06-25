Joven es agredido en Monclova: Eduardo N sufre lesiones

MONCLOVA, COAH.- Un joven de 17 años de edad resultó con heridas cortantes en ambos antebrazos y diversos golpes en el cuerpo luego de ser agredido por dos sujetos que presuntamente buscaban vengarse de una riña ocurrida horas antes en la colonia Barrera.

El lesionado fue identificado como Eduardo N, vecino de la colonia El Roble, quien fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. A pesar de las lesiones, el menor se negó a ser trasladado a un hospital para una valoración médica más completa.

Los hechos se registraron alrededor de la medianoche en el exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Cárdenas número 600, en la colonia El Roble.

De acuerdo con la versión del afectado, se encontraba sentado afuera de su vivienda cuando escuchó la llegada de dos motocicletas. De ellas descendieron dos sujetos que, sin mediar palabra, comenzaron a agredirlo con botellas y armas blancas.

El joven intentó defenderse durante el ataque, pero resultó lesionado en ambos antebrazos, además de presentar golpes en distintas partes del cuerpo.

En un primer momento, Eduardo N declaró desconocer el motivo de la agresión; sin embargo, tras las indagatorias realizadas por las autoridades, se estableció que horas antes habría participado en una riña en la colonia Barrera.

Según los reportes, el joven logró retirarse de aquel enfrentamiento, pero los presuntos agresores lo habrían seguido hasta ubicar su domicilio para atacarlo nuevamente.

Elementos de Seguridad Pública recomendaron al afectado acudir a un hospital para su valoración médica y presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público en contra de los presuntos responsables, a quienes dijo conocer únicamente de vista.