Auxilian a taxista con posible golpe de calor

MONCLOVA, COAH.- Un taxista de la línea Maxi Taxis Gutiérrez fue auxiliado por elementos de Tránsito Municipal luego de que presuntamente sufrió un golpe de calor mientras conducía por la ciudad, en hechos registrados durante la atención de una emergencia en la Clínica 7 del IMSS.

El conductor, identificado como César Carlos Hernández Sánchez, de 74 años de edad, llegó por sus propios medios hasta el punto de apoyo ubicado en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la calle De la Fuente, donde oficiales municipales realizaban labores de vialidad derivadas de un conato de incendio en el hospital.

Visiblemente afectado, el trabajador del volante manifestó a los agentes que “apenas podía manejar”, por lo que de inmediato fue atendido por los elementos presentes en el sitio.

Los oficiales solicitaron el apoyo del grupo de rescate GRUM, cuyos integrantes ya se encontraban en la zona brindando atención por la emergencia principal, acudiendo de inmediato a la valoración del taxista.

Tras la revisión prehospitalaria, los rescatistas determinaron que el hombre presentaba un posible cuadro de golpe de calor, por lo que se le recomendó suspender la conducción y permanecer en reposo.

Como medida preventiva, los agentes le proporcionaron hidratación y lo colocaron en un área segura y con sombra para estabilizar su estado de salud.

De acuerdo con la valoración inicial, se le sugirió acudir a su unidad médica en caso de persistir los síntomas.

A pesar que en el lugar se mantenía la movilización por el incidente en la Clínica 7, las corporaciones priorizaron la atención del conductor, destacando la coordinación entre cuerpos de auxilio para responder de manera inmediata a situaciones médicas y de emergencia.