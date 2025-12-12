Choque entre vehículos causa caos vial en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte choque entre dos vehículos generó un intenso congestionamiento vial la tarde de ayer en el cruce de la calle España y el bulevar San José, en el oriente de Monclova. El accidente dejó cuantiosos daños materiales y movilizó a las autoridades, ya que el auto del afectado quedó a nada de meterse a una vivienda aledaña.

Según el reporte oficial, el percance ocurrió cuando un Chevrolet Sonic, modelo 2013, color rojo, conducido por Vicente Fernández Molina, circulaba por la zona y terminó colisionando contra un Volkswagen Passat, modelo 2007, color blanco, manejado por José Saucedo de la Cruz.

El fuerte impacto sorprendió a peatones y automovilistas que transitaban por el sector, ya que el Passat, tras el impacto, quedó arriba de la banqueta y a nada de estrellarse contra una vivienda, derramando combustible, lo que provocó la detención total de la circulación en uno de los bulevares más transitados de la ciudad, ante el riesgo que esto implicaba.

Elementos de Seguridad Pública se hicieron presentes en el lugar para tomar conocimiento de los hechos. Mientras tanto, paramédicos acudieron al sitio para revisar a los conductores involucrados; afortunadamente, ninguno de ellos presentó lesiones graves y no fue necesario su traslado a un hospital.

Los oficiales llevaron a cabo las diligencias pertinentes para deslindar responsabilidades y, posteriormente, ordenaron el retiro de las unidades, que presentaban daños significativos en la carrocería y el sistema frontal.