Fallece conductor al estrellarse contra la estructura de puente

FRONTERA, COAH.- Un trágico accidente registrado durante la madrugada de este viernes cobró la vida de, de 54 años, quien murió al impactarse violentamente contra la base del, ubicado junto al motel "Sil", en la zona que divide a

El percance ocurrió alrededor de las 02:00 de la madrugada, cuando la camioneta Ford Lobo color gris que conducía José Ángel avanzaba por una brecha cercana al motel. Por motivos que aún se investigan, el vehículo siguió de frente hasta chocar de lleno contra la estructura de concreto del puente, quedando completamente destrozado del frente.

Paramédicos de Cruz Roja y rescatistas del GRUM acudieron de inmediato al sitio, pero al revisar al conductor confirmaron que ya no contaba con signos vitales, producto del fuerte impacto.

Minutos después, familiares del fallecido arribaron al lugar, visiblemente consternados. Sus hijas y una hermana relataron que habían intentado localizarlo desde horas antes, pues José Ángel había mencionado sentirse mal de salud, lo que podría haber influido en el fatal accidente.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. En una primera inspección, se observó que no había huellas de frenado en el trayecto, dato que será integrado a la investigación.

El cuerpo fue trasladado al SEMEFO para los trámites de ley, mientras que la camioneta quedó asegurada para una revisión mecánica detallada que permita esclarecer lo ocurrido.