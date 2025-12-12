Abandonan a Cuervito en la calle: hombre inconsciente en Monclova

Una noche de fiesta estuvo a punto de convertirse en tragedia en la colonia Francisco Villa, donde un hombre apodado 'Cuervito' fue abandonado por sus propios acompañantes y quedó inconsciente sobre la banqueta de una miscelánea, provocando la movilización de paramédicos y policías municipales.

El incidente ocurrió cerca de las 22:00 horas, cuando vecinos que caminaban por la avenida San José, entre las calles Mina y Monclova, observaron a dos sujetos tambaleantes que cargaban a un hombre completamente desvanecido. Testigos aseguraron que el individuo no reaccionaba y presentaba un alarmante estado de inconsciencia, lo que generó preocupación inmediata.

Instantes después, y sin dar explicación alguna, los dos sujetos dejaron caer al hombre frente al negocio y continuaron su camino como si nada, perdiéndose en la oscuridad del sector.

Fue entonces cuando los presentes notaron que el afectado expulsaba espuma por la boca y permanecía inmóvil, temiendo que se tratara de un caso de extrema gravedad.

De inmediato solicitaron apoyo a los paramédicos de Cruz Ámbar, quienes acudieron para valorar al hombre.

Tras revisarlo, confirmaron que no presentaba lesiones, pero sí un avanzado estado de ebriedad que lo había dejado prácticamente inconsciente.

Los socorristas lograron estabilizarlo y, después de varios minutos, 'Cuervito' comenzó a reaccionar lentamente.

Personal de auxilio le brindó recomendaciones y verificó que sus signos vitales se mantuvieran estables antes de retirarse.

Elementos de la Policía Municipal llegaron más tarde para tomar conocimiento y recabar testimonios sobre el abandono del hombre por parte de sus compañeros de parranda. Finalmente determinaron que la causa del caso fue el exceso de alcohol y la irresponsabilidad de sus acompañantes, quienes lo dejaron a su suerte en plena vía pública.