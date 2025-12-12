Cuatro detenidos por robo de cableado Telmex en Frontera

FRONTERA, COAH.- Cuatro personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas en la madrugada de este viernes tras ser sorprendidas robando cableado de Telmex en las calles de la colonia Occidental, en un operativo realizado por elementos de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:28 de la madrugada, cuando los oficiales realizaban un rondín de prevención y vigilancia sobre las calles Allende y Soledad.

Durante su patrullaje, los agentes se percataron de un grupo de individuos manipulando el cableado de un poste, lo que llevó a su inmediata intervención.

El primero en ser detenido fue Ángel Silverio Villanueva Alvarado, de 21 años, quien fue encontrado en el lugar junto con su cómplice Paul Abraham Luna García, de 30 años. Ambos, habitantes de la colonia Occidental y Jardines de Aeropuerto respectivamente, fueron sorprendidos cuando intentaban cortar y sustraer el cable del poste.

Un poco después, las autoridades detuvieron a Encarnación Mendoza Favela, de 52 años, y a Erika Yasmin Ozuna Ramos, de 35 años, quienes también se encontraban en el mismo lugar, colaborando en el robo del cableado.

Al momento de la detención, se les aseguró también diversas armas blancas que portaban los detenidos, quienes no pudieron justificar su presencia ni la posesión del material robado.

Tras ser asegurados, los cuatro individuos fueron trasladados al Departamento de Seguridad Pública para ser puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

El robo de cableado de Telmex ha sido un problema recurrente en diversas colonias de Monclova, afectando el servicio de internet y telefonía en múltiples sectores. La Policía Municipal reitera el llamado a la ciudadanía para que continúe colaborando con las autoridades y denuncie cualquier actividad sospechosa.