Conductor sufre vuelco de camión en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un empleado de la llantera TBC de México prácticamente volvió a nacer la tarde de este martes, luego de volcar aparatosamente el camión de carga que conducía sobre la carretera federal número 57, al norte de Monclova, accidente que por su magnitud pudo haber terminado en tragedia.

El percance ocurrió en el kilómetro 12, alrededor de las 16:20 horas, a la altura del entronque con el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, cuando Jesús Ernesto Alonzo Lugo, de 32 años, regresaba a su centro de trabajo en la colonia Guadalupe tras haber entregado un cargamento de neumáticos.

De acuerdo con el propio operador, el accidente se originó cuando un neumático del camión Isuzu que conducía golpeó el camellón central. El impacto lo descontroló por completo. "Le pegué al camellón y ya no lo pude controlar, me salí", relató aún aturdido mientras recibía atención prehospitalaria.

La unidad terminó fuera de la cinta asfáltica, recostada sobre uno de sus costados y con severos daños en la carrocería. A pesar del aparatoso escenario, Jesús Ernesto solo presentó golpes menores, situación que los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana calificaron como un verdadero milagro.

Al sitio también arribaron elementos de la Guardia Nacional División Caminos, quienes tomaron conocimiento del percance, elaboraron el peritaje correspondiente y ordenaron el retiro del vehículo mediante el apoyo de una grúa, quedando resguardado en un corralón.

Compañeros del trabajador se trasladaron hasta el lugar para acompañarlo y brindarle apoyo moral, agradeciendo que la situación no pasara a mayores pese al dramático vuelco.