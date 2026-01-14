Accidente en Monclova: camioneta Ford impacta a Honda Accord

MONCLOVA, COAH.– Un choque por alcance registrado sobre la carretera federal número 57 movilizó a las autoridades municipales, luego de que el conductor de una camioneta Ford Super Duty se estrelló contra la parte trasera de un automóvil Honda Accord, a la altura del cruce con la avenida Constitución, al norte de la ciudad.

El percance ocurrió alrededor del mediodía, sobre los carriles de circulación de sur a norte, cuando el conductor de la camioneta Ford, identificado como Miguel, no logró frenar a tiempo y terminó impactando al Honda, conducido por Alfredo, quien había reducido su velocidad debido a la luz roja del semáforo.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de la Ford no extremó precauciones ni mantuvo la distancia adecuada, lo que provocó el impacto que dejó visibles daños materiales en el automóvil afectado. A pesar del fuerte impacto, no se reportaron personas lesionadas.

Tras el incidente, el conductor del Honda solicitó la presencia de las autoridades para tomar conocimiento de los hechos. Al lugar arribaron elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes dialogaron con ambos involucrados, recabaron sus testimonios y procedieron a elaborar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Posteriormente, los conductores lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados, evitando que el caso fuera turnado a instancias mayores.

El accidente generó tráfico lento por varios minutos en la zona, mientras se realizaban las diligencias y se retiraban las unidades involucradas.