Sufre hombre ataque de epilepsia en gasolinera pensaron sufría un infarto

MONCLOVA, COAH.– Momentos de tensión se vivieron la tarde de ayer en el cruce de las avenidas San José y Oriente, luego que un hombre comenzó a sentirse gravemente mal mientras cargaba gasolina, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia ante el temor de que estuviera sufriendo un posible infarto en la estación de servicios.

El reporte se recibió alrededor de las 14:40 horas, alertando sobre una persona que requería con urgencia una ambulancia, ya que presentaba síntomas compatibles con un ataque cardíaco o una crisis epiléptica.

Fidel Gómez Aguayo sufre malestar en Monclova

Al llegar al sitio, las autoridades se entrevistaron con Fidel Gómez Aguayo, de 56 años de edad, vecino de la colonia Tierra y Libertad, quien explicó que padece ataques epilépticos desde hace aproximadamente una década.

El hombre relató que acudió a comprar gasolina cuando de manera repentina comenzó a sentirse mal, presentando malestar general que lo obligó a pedir ayuda de inmediato. Testigos en el lugar realizaron el llamado de auxilio, temiendo que su estado de salud se agravara.

Atención de emergencia por parte de Cruz Roja

Minutos después arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes realizaron la valoración inicial del paciente. Tras la revisión, se determinó que Fidel requería traslado hospitalario para una atención más completa, por lo que fue llevado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Elementos de Seguridad Pública permanecieron en el sitio para tomar conocimiento de los hechos y brindar apoyo durante la atención pre hospitalaria.