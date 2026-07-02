Monclova: niño es hospitalizado tras caer de un tobogán

MONCLOVA, COAH.- Lo que era una celebración infantil estuvo a punto de convertirse en una tragedia la tarde de este jueves, luego que un niño de 10 años sufriera una aparatosa caída desde las escaleras de un tobogán, se golpeara fuertemente la cabeza y cayera inconsciente al interior de una alberca en una quinta de la colonia Buenos Aires.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas en la quinta denominada Presidencial, ubicada en el cruce de las calles Privada Aldo Baroni y Alejandro Garza, donde se desarrollaba una reunión familiar cuando se registró el percance.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor, identificado como Yandel N, intentaba subir al tobogán para deslizarse cuando resbaló debido a que se encontraba mojado y cayó desde las escaleras. Tras el fuerte impacto contra el suelo, salió proyectado hacia la alberca, donde quedó inconsciente.

Los asistentes reaccionaron de inmediato al percatarse de lo sucedido y se lanzaron al agua para rescatar al menor. Una vez fuera de la alberca, le practicaron maniobras de respiración boca a boca mientras solicitaban el apoyo del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en arribar al lugar y resguardaron el área mientras paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaban atención prehospitalaria al pequeño.

Tras estabilizarlo, los socorristas lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo el cuidado de especialistas.

De manera preliminar, trascendió que Yandel N presentaba una probable fractura de cráneo, por lo que sería sometido a estudios y valoración médica para determinar la gravedad de las lesiones.

También se informó que el menor se encontraba conviviendo con familiares de su padre cuando ocurrió el accidente.