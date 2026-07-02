Impide que se lleven a niño y acaba herido

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una disputa por la custodia de un menor terminó con un comerciante lesionado y una intensa movilización policiaca, luego que un hombre presuntamente intentó llevarse por la fuerza a un niño de 11 años en pleno Centro de Monclova.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas del jueves en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Guerrero, donde Melecio Melina Aguilar, de 51 años, intervino para impedir que el menor fuera retirado en contra de la voluntad de su madre.

De acuerdo con la versión proporcionada por familiares del niño, el presunto agresor, identificado como Celso Alemán de Hoyos, llegó al lugar decidido a llevarse al menor. Sin embargo, al encontrar resistencia, presuntamente tomó un casco de motocicleta y golpeó en la cabeza al comerciante, provocándole una herida en la frente.

Tras la agresión, el señalado huyó antes del arribo de las autoridades, mientras testigos solicitaban apoyo al Sistema Estatal de Emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a Melecio Melina Aguilar, quien presentaba una lesión en la cabeza que, por fortuna, no puso en riesgo su vida.

Familiares del menor señalaron que el niño actualmente permanece bajo el cuidado de su madre, María Paula del Carmen de Hoyos, luego de que decidiera mantenerlo con ella al detectar presuntas irregularidades cuando permanecía con Celso, entre ellas supuestos tratamientos dentales que nunca se realizaron y su inscripción en el INEA en Castaños, en lugar de una escuela regular.

Asimismo, María de los Lourdes Reyes, abuela del menor, afirmó que el hombre presuntamente condicionaba el contacto de la familia con el niño a cambio de dinero, situación por la que decidieron no volver a entregárselo.

Elementos de la Policía Municipal recabaron la información de lo sucedido y orientaron a la familia para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Además, recomendaron solicitar apoyo inmediato al 911 si el presunto agresor vuelve a intentar acercarse al menor.

La familia aseguró que llevará el caso hasta las últimas consecuencias legales, al considerar que la prioridad es salvaguardar la integridad física y emocional del niño.