Delincuente escapa tras robar lámpara en Museo Biblioteca Pape

MONCLOVA, COAH.- Al parecer, la única lámpara que sí funcionó fue la que iluminó el camino del ladrón. Un solitario delincuente logró burlar la vigilancia del Museo Biblioteca Pape para apoderarse de una luminaria instalada en el estacionamiento y escapar sin dejar rastro.

El robo fue descubierto la mañana de este jueves en el recinto cultural ubicado sobre la calle República de El Salvador, en la colonia Guadalupe, cuando personal de seguridad detectó el faltante y solicitó la intervención de la Policía Municipal.

Minutos después, elementos preventivos arribaron al museo y se entrevistaron con uno de los guardias, quien explicó que un sujeto logró ingresar al área del estacionamiento y desprender una lámpara antes de darse a la fuga, dejando en evidencia que la seguridad del inmueble tuvo más sombras que luces.

Acciones de la autoridad

Con los datos proporcionados, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda por calles aledañas para tratar de ubicar al responsable; sin embargo, pese a los recorridos realizados, el presunto ladrón consiguió desaparecer con el botín.

Recomendaciones a los encargados del museo

Finalmente, las autoridades recomendaron a los encargados del museo presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se inicien las investigaciones y se determine la identidad del responsable.