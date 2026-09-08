Conductora sufre accidente en Frontera: lesiones leves

FRONTERA, COAH.- Una conductora resultó con lesiones leves luego de perder el control de su vehículo, salir de la carretera 30, impactar contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y terminar volcada sobre el camellón central.

El accidente ocurrió la tarde del martes, en el tramo carretero que comunica Frontera con San Buenaventura, aproximadamente a la altura del kilómetro 15.

Yessenia N. circulaba a bordo de un Chevrolet Aveo azul, con dirección de oriente a poniente, cuando perdió el control del automóvil. El vehículo abandonó la carpeta asfáltica y posteriormente se estrelló contra un poste de CFE.

Tras el impacto, el Aveo terminó volcado sobre el camellón central, situación que generó alarma entre otros automovilistas que transitaban por la zona y solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a la conductora, quien presentó lesiones consideradas leves y no requirió traslado hospitalario, por lo que permaneció en el lugar.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes de Frontera también se movilizaron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el accidente, el exceso de velocidad y la falta de precaución al conducir fueron señalados como factores que originaron el percance.

Finalmente, los oficiales municipales turnaron el caso a elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes asumieron el conocimiento del accidente y realizaron las actuaciones correspondientes.

El automóvil quedó con daños materiales luego de salir de la carretera, impactar el poste y volcar sobre el camellón central.