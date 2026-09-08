Choca camión a moto y se da a la fuga

MONCLOVA, COAH.- Dos jóvenes resultaron con golpes luego de que la motocicleta en la que viajaban fuera impactada por un camión de transporte de personal, cuyo conductor presuntamente abandonó el lugar.

El accidente ocurrió sobre el bulevar Revolución Mexicana, a la altura de la colonia 288, cuando la pareja circulaba hacia el norte a bordo de una motocicleta Italika por el carril central.

Según la versión proporcionada por el motociclista, un camión blanco de transporte de personal avanzaba por el carril izquierdo, cerca del cruce con la avenida 288.

Repentinamente, el operador habría realizado una maniobra para cambiarse hacia la derecha, invadiendo el espacio por donde circulaban los jóvenes.

El movimiento provocó que ambas unidades terminaran en contacto, ocasionando que los tripulantes de la motocicleta sufrieran algunos golpes y molestias, principalmente en las piernas.

Lesiones y atención médica

La mujer presentó mayores dolores y requería una valoración médica; sin embargo, antes de que llegara una ambulancia, ambos decidieron retirarse por sus propios medios para acudir a un hospital.

Cuando las autoridades llegaron para tomar conocimiento, la motocicleta tampoco se encontraba en el sitio, debido a que familiares de los afectados acudieron posteriormente y se llevaron la unidad.

Búsqueda del conductor

El camión de transporte de personal tampoco permaneció en el lugar, por lo que los elementos iniciaron las diligencias para tratar de identificarlo y localizar al conductor.

Hasta el momento no se había establecido la identidad del operador ni la empresa a la que pertenecía el vehículo, mientras continuaban las investigaciones para deslindar responsabilidades.