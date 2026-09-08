Estudiante se lesiona el pie jugando futbol en secundaria

MONCLOVA, COAH.- Un estudiante de 12 años tuvo que ser trasladado a una unidad médica luego de lesionarse mientras jugaba fútbol dentro de la Secundaria Justo Sierra número 4.

El accidente ocurrió minutos antes del mediodía de este martes, en el plantel ubicado sobre la avenida Susan Lou Pape, en su cruce con la calle Jiménez.

Liam 'N' participaba en un partido de fútbol cuando dio un mal paso sobre una piedra y se torció el pie.

Tras la lesión, el estudiante señaló que escuchó que le tronó y, posteriormente, ya no pudo moverlo, por lo que sus compañeros y personal del plantel solicitaron ayuda.

Paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila acudieron a la secundaria para brindarle atención y valorar su estado.

Los socorristas detectaron una posible lesión tipo esguince y recomendaron que fuera trasladado a una unidad médica para una valoración más completa.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al plantel para tomar conocimiento de lo ocurrido.

La madre del menor, Aidé 'N', llegó a la secundaria tras ser notificada del accidente y acompañó a su hijo durante el traslado a la Clínica 86 del Seguro Social.

El estudiante fue reportado estable y quedó bajo valoración de especialistas, quienes determinarían el alcance de la lesión.