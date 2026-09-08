Policía Municipal responde a reporte de hombre con arma blanca en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Una movilización de la Policía Municipal se registró durante la madrugada de este martes, luego de que empleados de una tienda de conveniencia reportaran a un hombre que presuntamente portaba un arma blanca.

El reporte se recibió alrededor de la 1:00 horas en una sucursal ubicada en el cruce de las calles Leandro Valle y Narcisos, en la colonia Los Bosques.

De acuerdo con los trabajadores, el individuo permanecía rondando las inmediaciones del establecimiento mientras aparentemente llevaba consigo un arma blanca, situación que generó preocupación entre los empleados.

Ante el temor de que pudiera ingresar al negocio o provocar algún incidente, los trabajadores optaron por permanecer resguardados y solicitaron la intervención de las autoridades mediante el número de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente al lugar para verificar el reporte y buscar al sospechoso.

Sin embargo, cuando los oficiales llegaron, el hombre ya se había retirado del sector y no fue localizado pese a la búsqueda realizada en los alrededores.

Los uniformados recomendaron a los empleados mantenerse atentos y reportar nuevamente cualquier situación sospechosa que pudiera presentarse en la zona.