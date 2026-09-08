Estudiante se lesiona jugando fútbol en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Un estudiante de 12 años terminó bajo valoración médica luego de lesionarse mientras jugaba un partido de fútbol dentro de la Secundaria Justo Sierra número 4.

El accidente ocurrió minutos antes del mediodía de este martes, en el plantel ubicado sobre la avenida Susan Lou Pape, en su cruce con la calle Jiménez.

Liam N, de 12 años, participaba en el partido cuando dio un mal paso sobre una piedra y se torció el pie. Al momento de la lesión, el menor señaló que escuchó que le tronó y posteriormente ya no pudo moverlo.

Personal del plantel solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que hasta la secundaria acudieron paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila.

Los socorristas revisaron al estudiante y detectaron una posible lesión tipo esguince, por lo que recomendaron trasladarlo a una unidad médica para una valoración más completa.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al plantel para tomar conocimiento de lo ocurrido.

La madre del menor, identificada como Aidé N, llegó a la secundaria después de ser notificada sobre el accidente y acompañó a su hijo durante el traslado a la Clínica 86 del Seguro Social.

El estudiante fue reportado estable y quedó en manos de los especialistas para determinar el alcance de la lesión.