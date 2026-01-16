Motociclista resulta lesionado en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista resultó lesionado tras ser impactado por una camioneta que manejaba un menor de edad, quien le invadió el carril por el que se desplazaba por la avenida Industrial, la noche de ayer.

El percance se registró sobre la avenida Industrial, a la altura de la calle Lamadrid, frente a un centro comercial de la colonia Braulio Fernández. De acuerdo con la información recabada en el lugar, Esteban Giovanni Rodríguez Silva, de 18 años de edad, circulaba con normalidad a bordo de su motocicleta cuando una camioneta Chevrolet, en color guinda gris, se incorporó de manera repentina a la vía, obstruyendo su trayectoria.

La unidad era conducida por José 'N', de 17 años, quien al realizar la maniobra terminó por embestir al motociclista. El impacto provocó que Esteban Giovanni perdiera el control de su unidad y saliera proyectado contra la carpeta asfáltica, donde quedó tendido con diversas lesiones visibles.

Personas que se encontraban en el sitio solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia. Minutos después, paramédicos del GRUM arribaron para brindarle atención prehospitalaria al joven lesionado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital, donde quedó bajo observación médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento del hecho, abanderar el área y realizar el peritaje correspondiente. Las autoridades iniciaron el procedimiento administrativo para deslindar responsabilidades, señalando como causa principal la invasión de carril, presuntamente atribuida al conductor de la camioneta.