Accidente vial en Monclova: Chofer impacta camioneta

MONCLOVA, COAH.— Daños materiales y una movilización policiaca dejó un accidente vial registrado la mañana de este viernes sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Obrera Sur, luego que un camión de transporte de personal impactó por alcance una camioneta Chevrolet Captiva de modelo reciente.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió a la altura de la avenida 3, cuando el operador del camión de pasajeros, identificado como Juan José, se desplazaba con dirección al sur y no extremó precauciones, provocando que su unidad golpeara a la camioneta cerrada en color blanco, conducida por una mujer que circulaba con normalidad por la vialidad.

Tras el impacto, Cinthia, conductora de la Captiva, logró orillarse metros adelante para evitar un accidente mayor y solicitó la intervención de las autoridades, arribando minutos después elementos del Departamento de Control de Accidentes de Seguridad Pública Municipal.

Los oficiales realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del choque y deslindar responsabilidades, confirmándose de manera preliminar que el operador del camión fue el responsable del incidente al no mantener la debida distancia ni las precauciones necesarias.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en ambas unidades. El chofer del transporte de personal aceptó su responsabilidad, por lo que ambas partes fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde, con la intervención de sus respectivos ajustadores, lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.