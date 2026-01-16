David Alvarado sufre accidente en Monclova: un herido y daños materiales

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente vial se registró la mañana de este viernes sobre el bulevar Francisco I. Madero, donde la falta de precaución al volante provocó un fuerte choque por alcance que dejó cuantiosos daños materiales y una persona con molestias físicas.

El percance ocurrió alrededor de las 10:00 horas, en el cruce con la calle República de El Salvador, cuando el conductor de una camioneta Ford Ranger en color azul circulaba en dirección al oriente y terminó estrellándose contra la parte trasera de un vehículo JAC color naranja, justo al llegar a un semáforo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, David Alvarado, conductor del automóvil JAC, redujo su velocidad al aproximarse al cruce, luego de que la luz del semáforo le marcaba rojo. Sin embargo, José Armando Rodríguez, quien conducía la Ford Ranger, no logró percatarse a tiempo de la maniobra, impactándose de lleno contra la unidad que tenía enfrente.

A consecuencia del fuerte golpe, el conductor del automóvil afectado presentó molestias físicas, por lo que testigos del accidente solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y descartar lesiones de gravedad.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, determinando de manera preliminar la responsabilidad del conductor de la camioneta por no guardar la distancia reglamentaria.

Tras las diligencias, ambos vehículos fueron remolcados a un corralón, mientras que los conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde, con la intervención de sus ajustadores, lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.