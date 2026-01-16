Camión de valores provoca incidente vial sin lesionados

MONCLOVA, COAH.- Un incidente vial de carácter accidental provocó tensión y la movilización de autoridades la tarde de ayer sobre la avenida 4, luego que una piedra proyectada por un camión de valores impactara el parabrisas de un automóvil particular, causando daños materiales y un conato de conflicto entre los involucrados.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:00 horas, cuando un camión blindado de la empresa SEPSA circulaba con dirección al oriente, seguido de cerca por un Chevrolet Chevy color negro. Al pasar por un tramo elevado de la vialidad, la pesada unidad levantó una piedra suelta del asfalto, la cual salió proyectada con fuerza hacia atrás.

El objeto terminó estrellándose contra el parabrisas del vehículo compacto, en el que viajaba un matrimonio acompañado de otros familiares. Aunque el impacto generó alarma entre los ocupantes, por fortuna no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños visibles en el cristal frontal.

Ambas unidades se detuvieron metros más adelante, donde el conductor del camión de valores, identificado como Juan Felipe Ruiz, explicó que el hecho ocurrió de manera fortuita y sin intención alguna, atribuyendo el percance a las condiciones del camino y a la piedra suelta sobre la carpeta asfáltica.

Sin embargo, el propietario del Chevrolet manifestó su molestia, señalando al camión blindado como responsable directo de los daños, lo que derivó en un intercambio de reclamos. Ante el riesgo de que la situación se saliera de control, elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para mediar entre las partes.

Tras dialogar con ambos conductores, las autoridades elaboraron el reporte correspondiente y determinaron que se trató de un accidente vial sin dolo, exhortando a los involucrados a resolver la situación por la vía legal y de manera pacífica.