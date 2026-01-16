Incendio en Conduit Monclova provoca evacuación de personal

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la tarde del jueves y madrugada del viernes tras declararse un incendio al interior de una nave industrial de la empresa Conduit, ubicada sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, lo que obligó a evacuar de manera inmediata a todo el personal como medida preventiva.

El siniestro se originó en un conduit eléctrico, donde el fuego alcanzó un conjunto de láminas con fibra de vidrio, las cuales comenzaron a arder rápidamente, generando preocupación entre trabajadores y supervisores.

Ante el riesgo de propagación, se activaron de inmediato los protocolos internos de seguridad, permitiendo un desalojo ordenado y sin incidentes.

Personal de seguridad interna intentó contener las llamas con el equipo disponible; sin embargo, debido a la intensidad del fuego, se solicitó el apoyo de las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública y del Cuerpo de Bomberos de Frontera, quienes acordonaron el área y realizaron maniobras coordinadas para sofocar el incendio.

Cabe destacar que, de acuerdo con información recabada en el lugar, un día antes ya se había registrado un conato de incendio en el mismo punto de la nave industrial, ocurrido durante la madrugada, lo que encendió las alertas entre el personal y motivó una revisión más exhaustiva de las instalaciones tras el segundo incidente.

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de rescate, el fuego fue controlado sin que se extendiera a otras áreas de la planta o a instalaciones contiguas. Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas por humo, registrándose únicamente daños materiales en el área donde se originó el siniestro.

Una vez extinguido el incendio, se llevó a cabo una inspección preliminar para descartar riesgos adicionales y evaluar las condiciones de seguridad antes de autorizar el reingreso del personal. Asimismo, se informó que se abrió una investigación para determinar las causas precisas de ambos incidentes y prevenir que se repitan, reiterando la importancia del mantenimiento preventivo en sistemas eléctricos e infraestructura industrial.