Se lesiona alumno en la Escuela Secundaria General número 2 de Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una vez más, la Escuela Secundaria General número 2 "Emiliano Zapata" vuelve a colocarse en el ojo del huracán, luego de que un estudiante resultara lesionado dentro del plantel durante una actividad deportiva.

Los hechos se registraron la mañana de ayer en el área de los campos deportivos del turno matutino, donde el alumno participaba en un partido de fútbol al inicio de la jornada escolar.

De acuerdo con los primeros reportes, en medio del juego el menor realizó una maniobra que lo llevó a impactarse contra una estructura metálica perteneciente a una portería, donde una varilla expuesta terminó provocándole una herida en la ceja izquierda.

El incidente generó momentos de preocupación entre compañeros y personal docente, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al plantel para brindarle atención prehospitalaria al estudiante, logrando controlar la lesión en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Por su parte, elementos de Seguridad Pública acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras se iniciaron las diligencias correspondientes para verificar las condiciones de la estructura involucrada.