Adicto amenaza a mujer y su hija

MONCLOVA, COAH.– Una noche que parecía tranquila se convirtió en una escena de angustia para una madre y su pequeña hija, luego que un sujeto presuntamente intoxicado las interceptó y amenazó con asesinarlas en calles de la colonia Guerrero.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas, sobre el cruce de las calles 6 y 33, cuando la menor Alison "N" caminaba junto a su madre rumbo a comprar un garrafón de agua, sin imaginar el peligro que las acechaba.

De acuerdo con el reporte, el agresor, identificado como Gonzalo, alias "El Chucho", se acercó de manera repentina mostrando una actitud violenta. En cuestión de segundos, comenzó a lanzar amenazas de muerte y se abalanzó contra la menor, intentando forcejear con ella.

La desesperación se apoderó de la madre, quien no dudó en gritar pidiendo auxilio, logrando alertar a personas que se encontraban en las cercanías.

La intervención de los vigilantes

Fueron vigilantes del parque Xochipilli 2 quienes reaccionaron de inmediato, enfrentando al sujeto y sometiéndolo tras varios minutos de tensión, evitando que la agresión escalara a consecuencias mayores.

Minutos después, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para asegurar al individuo, quien fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.

Atención a las víctimas

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a la madre y a la menor, quienes presentaban una fuerte crisis nerviosa tras el violento episodio.

El caso encendió la preocupación entre vecinos del sector, quienes señalaron que la presencia de personas bajo los efectos de sustancias representa un riesgo constante, por lo que exigieron mayor vigilancia en la zona.