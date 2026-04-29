Fallece abuelito al ser arrollado

MONCLOVA, COAH.– Víctima de las serias lesiones con las que resultó, un hombre de 79 años murió en la Clínica 7 del IMSS, a donde ingresó tras haber sido atropellado por una conductora mientras pretendía cruzar la avenida Las Torres, la tarde de este miércoles.

El lamentable hecho se registró a la altura de la calle Azucenas, movilizando a cuerpos de auxilio y autoridades municipales ante la gravedad de las lesiones que presentaba la víctima, identificada como Leopoldo Barrón.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el accidente ocurrió cuando María Rodríguez, conductora de un vehículo Ford Figo en color gris circulaba por la avenida Revolución Mexicana con dirección al sur y, al llegar al cruce con la calle Azucenas, el adulto mayor intentó cruzar la vialidad.

Tras el impacto, el hombre quedó tendido boca abajo sobre el pavimento, con severas lesiones, entre ellas traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas en el rostro, lo que encendió la alarma entre testigos.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron de inmediato al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo de urgencia a la Clínica 7 del IMSS, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos del personal médico, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Aunque la automovilista intentó frenar, dejó una huella de derrape de más de 15 metros, lo que evidenció la fuerza con la que circulaba, sin lograr evitar el impacto. El peatón fue proyectado contra el parabrisas y posteriormente cayó violentamente sobre la carpeta asfáltica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento del caso y procedieron con la detención de la conductora, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público.

Será esta instancia la encargada de deslindar responsabilidades y definir la situación legal de la implicada tras el fallecimiento del abuelito.