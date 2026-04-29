Detienen a dos ladrones en CombuGas de Frontera tras intento de robo

FRONTERA, COAH.– Lo que parecía un robo "bien planeado" terminó en una detención exprés, luego de que dos sujetos fueran captados por cámaras de vigilancia mientras saqueaban las instalaciones de una empresa gasera en la colonia Occidental.

Los hechos ocurrieron en las oficinas de CombuGas, ubicadas sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura del acceso a Fresnillo, donde los presuntos ladrones ingresaron de manera ilegal con la intención de apoderarse de material de valor.

De acuerdo con el reporte oficial, los individuos, identificados como Ricardo, de 34 años, y Alán, de 18, intentaron burlar la seguridad cortando el suministro eléctrico del inmueble, creyendo que así evitarían ser detectados.

Sin embargo, lo que no calcularon fue que el sistema de videovigilancia continuaba operando, por lo que su presencia fue detectada y reportada de inmediato al sistema del C2, activando la movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal.

Al arribar al sitio, los uniformados sorprendieron a los sujetos en flagrancia, cuando ya habían reunido diversos tramos de cableado y pedacería de cobre, listos para llevárselos.

Sin posibilidad de escapar, ambos fueron asegurados en el lugar y trasladados a la comandancia municipal, para posteriormente ser puestos a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal.

El caso dejó en evidencia que, aunque intentaron actuar en la oscuridad, la tecnología y la rápida respuesta policial terminaron por frustrar su intento, cortando de tajo sus planes... pero no precisamente la luz.