Hombre sin vida encontrado en Monclova: Fiscalía busca su identificación

Tras el hallazgo de un hombre sin vida a un costado de las vías del tren al norte de la ciudad, su identidad sigue siendo un misterio, por lo que autoridades de la Fiscalía General del Estado lanzaron un llamado urgente a la ciudadanía para evitar que el cuerpo sea enviado a la fosa común.

El cadáver fue localizado el pasado martes por personal de seguridad de Ferromex, a la altura del kilómetro 13 de la carretera federal 57, en una zona apartada del sector ferroviario, donde yacía sin signos vitales.

¿Cómo ocurrió el hallazgo?

De acuerdo con el informe oficial, se trata de un hombre de complexión delgada, tez morena y una edad estimada entre los 25 y 35 años, características que hasta el momento no han permitido su identificación, ya que ningún familiar se ha presentado ante las autoridades.

Roberto Torres, Inspector Regional de la Agencia de Investigación Criminal, señaló que se mantiene la esperanza de que alguien pueda reconocerlo y acudir a la Fiscalía para aportar datos que permitan darle nombre y evitar que termine en el anonimato.

Detalles confirmados sobre la causa de muerte

Tras la necropsia de ley, el médico legista determinó que la causa del fallecimiento fue un choque hipovolémico por deshidratación, descartando cualquier tipo de violencia en el cuerpo.

Las autoridades no descartan que la víctima pudiera ser un migrante que intentaba abordar el tren o una persona en situación de calle que deambulaba por el sector, hipótesis que siguen siendo parte de las líneas de investigación abiertas.

Mientras tanto, el cuerpo permanece bajo resguardo del Servicio Médico Forense, en espera de ser reconocido por algún familiar que pueda reclamarlo y brindarle una sepultura digna.