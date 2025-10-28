Con la pierna rota pero la fe intacta

FRONTERA, COAH.- El fervor religioso y la devoción de Jurídiana Gallegos, una mujer de 39 años, no fueron suficientes para evitar un accidente cuando, en su trayecto hacia la tradicional misa de San Judas Tadeo, sufrió una caída mientras cruzaba las vías del tren en la tarde de ayer. A pesar del fuerte dolor y la probable fractura en la rodilla derecha, su fe permaneció intacta.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando la mujer decidió acortar su camino hacia la Capilla del 8 de Enero, ubicada en la Carretera Federal 30, cruzando por el puente desnivel sobre la infraestructura ferroviaria.

En su intento por llegar antes que el resto de los fieles, Jurídiana perdió el equilibrio y cayó al suelo, golpeándose fuertemente la pierna.

Testigos del accidente, sorprendidos por su valentía y devoción, señalaron que, a pesar de los intensos dolores, la mujer no dejaba de aferrarse a su rosario. "San Juditas no me soltó", alcanzó a decir entre sollozos mientras la subían a la ambulancia.

Personal de Ferromex, elementos de Seguridad Pública Municipal y paramédicos de la ambulancia Frontera se trasladaron rápidamente al lugar.

Tras brindarle los primeros auxilios, se determinó que la mujer presentaba una lesión en la rodilla derecha, por lo que fue trasladada al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova para una evaluación médica más detallada.

Aunque Jurídiana sufrió una aparatosa caída, su fe y agradecimiento a San Judas Tadeo fueron evidentes en todo momento, recordando a los presentes el poder de la devoción, incluso en momentos de dolor y dificultad.