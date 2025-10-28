Muere abuelito entre soledad y basura fue un vecino quien realizó el hallazgo.

En la más profunda soledad y rodeado de basura, un hombre de 89 años fue encontrado sin vida dentro del cuarto que habitaba en la colonia Telefonistas, donde al parecer murió por causas naturales, sin que nadie se percatara hasta la mañana de este martes.

El hallazgo del cuerpo de don Juan Esteban Sánchez González, de 89 años, ocurrió alrededor de las 08:55 horas, en una vivienda ubicada sobre la calle Jalapa número 227, entre Guatemala y San Miguel, frente a la Casa del Peregrino, lugar donde el anciano vivía desde hacía varios años.

Fue su sobrino, César Ismael Santillana Sánchez, quien junto a un vecino que acostumbraba visitarlo de vez en cuando, descubrió la trágica escena. Uno de ellos relató que el día anterior le había llevado comida, pero al regresar por la mañana y llamarlo en repetidas ocasiones, no obtuvo respuesta.

Al asomarse al interior del cuarto, notó que don Juan ya no respiraba.

Paramédicos de SAMU acudieron al sitio para valorar al adulto mayor, confirmando que ya no presentaba signos vitales y que llevaba varias horas de haber fallecido.

Los rescatistas describieron el lugar como un espacio en condiciones precarias, lleno de desechos y sin ventilación, donde el anciano había pasado sus últimos días.

Elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal arribaron más tarde para tomar conocimiento de los hechos, confirmando que el deceso fue consecuencia de causas naturales, por lo que el cuerpo quedó a disposición de sus familiares para los trámites correspondientes.

Vecinos señalaron que don Juan vivía solo desde hace años y que, aunque algunos le ofrecían comida o agua, él prefería mantenerse en su pequeño cuarto, donde finalmente encontró la muerte en silencio.