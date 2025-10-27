Hombre arrestado por no cumplir con obligaciones alimentarias

MONCLOVA, COAH.- Detectives de la Agencia de Investigación Criminal llevaron a cabo la detención de un hombre acusado de incumplir con el pago de pensión alimenticia, luego de ubicarlo cuando circulaba en su vehículo por calles de la colonia Guadalupe, la tarde de este lunes.

El arresto de José Carlos 'N', con domicilio en la colonia Guadalupe, ocurrió alrededor de las 18:50 horas, cuando agentes investigadores le cerraron el paso a un automóvil Honda Civic color negro, en el que se desplazaba junto a su pareja actual.

Las autoridades informaron que la aprehensión se realizó en cumplimiento a una orden girada por un juez, derivada del proceso legal en su contra por el incumplimiento de la pensión alimenticia establecida a favor de sus hijos.

Los detectives habían mantenido bajo vigilancia al imputado durante varios días, hasta que finalmente lograron interceptarlo sobre la avenida Monterrey, en el cruce con la calle Washington, donde fue asegurado sin oponer resistencia.

Posteriormente, José Carlos 'N' fue trasladado a las celdas del penal provicional, en espera de comparecer ante la autoridad que lo requirió para que responda por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias.