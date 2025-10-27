Policía Municipal arresta a vecino en colonia El Pueblo

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 49 años fue detenido la mañana de ayer por la Policía Municipal, luego de ser reportado por varios vecinos de la colonia El Pueblo debido a que estaba pidiendo dinero de manera insistente, causando molestias en la zona.

El arresto de Juan Carlos Contreras Blanco, originario de la colonia Borja, ocurrió alrededor de las 10:30 horas, cuando fue localizado en la calle 2 de abril, en el sector mencionado. Según los reportes, Contreras Blanco se acercaba a los domicilios, pidiendo dinero de forma agresiva, lo que provocó incomodidad entre los habitantes de la colonia.

Ante la situación, los vecinos decidieron llamar a la Policía, quienes acudieron al lugar en la unidad U218 para realizar la detención. El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno por la falta administrativa relacionada con su comportamiento.

El incidente resalta la importancia de la vigilancia en las zonas residenciales, ya que este tipo de actitudes genera malestar en la comunidad. La Policía Municipal recordó a los ciudadanos que pueden reportar este tipo de incidentes para prevenir situaciones que alteren la tranquilidad pública.