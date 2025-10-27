Policía arresta a individuo con cuchillo en Monclova

MONCLOVA, COAH. — Un joven de 20 años fue detenido por la Policía Municipal la tarde de este domingo en la colonia Emiliano Zapata tras ser sorprendido en posesión de un cuchillo de gran tamaño, por lo que fue consignado al Ministerio Público.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:40 horas en el cruce de la calle 20 y la calle 5, cuando elementos que realizaban labores de prevención observaron a una persona con actitud evasiva.

Al aproximarse, los agentes le solicitaron una revisión corporal voluntaria, durante la cual le fue localizado un cuchillo con hoja de aproximadamente 30 centímetros y mango de madera.

El detenido se identificó como Ángel Jesús Acosta Carrizales, de 20 años, con domicilio en calle Valle Grande número 308, colonia Nogalar, quien no se inmutó en lanzar amenazas en contra de los uniformados, pecando de influyente.

Tras asegurar el arma, los policías procedieron a arrestarlo y lo trasladaron a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde fue encerrado en una celda mientras se realizaba su consignación al Ministerio Público.

El joven quedó a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma prohibida, amenazas y lo que resulte.